Jak poinformował minister Niedzielski, w ramach luzowania obostrzeń otwarte zostaną m.in. dyskoteki. Będzie w nich obowiązywał limit 150 osób, do tej liczby nie będą wliczane osoby zaszczepione. W restauracjach dopuszczone będzie 75 proc. zajętych stolików, i tu również osoby zaszczepione nie będą wliczały się do tej liczby.

Reklama

Większość kolejnych nowych zasad będzie obowiązywała od 26 czerwca. Od 26 czerwca, targi i konferencje będą mogły zaprosić większą liczbę gości, gdyż dotychczasowy limit - jedna osoba na 15 m2 - zostanie zmieniony na limit jednej osoby na 10 m2.

Także wydarzenia sportowe i koncerty na obiektach sportowych będą się odbywać z większą liczbą widzów. Od 26 czerwca będzie można zająć 50 proc. miejsc na takich wydarzeniach - zapowiedział premier.

W hotelach i obiektach wypoczynkowych limit dopuszczalnych miejsc zajętych przez gości będzie wynosił do 75 proc. Premier wyjaśnił, że do tego limitu nie będą wliczane dzieci do 12. roku życia.

- Oczywiście po stronie osoby, która będzie wchodziła, będzie posiadanie dokumentu, świadczącego o szczepieniu - poinformował minister Niedzielski.