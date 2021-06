Jak poinformowało IMGW, w piątek - podobnie jak przez ostatnie kilka dni - będzie przeważnie pogodny i ciepły z lokalnymi opadami deszczu oraz burzami. W sobotę przez Polskę przemieszczał się będzie chłodny front atmosferyczny, z którym związane będą przelotne opady deszczu i burze już na większym obszarze kraju. Z kolei niedziela będzie chłodniejsza i bardziej wietrzna.

Pogoda na piątek

W piątek - jak informuje IMGW - zachodnia połowa Polski jest na skraju Wyżu Azorskiego, zaś wschodnia pod wpływem zatoki niżu znad Ukrainy i zachodniej Rosji. Nad Polską utrzymuje się ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie wolno spadać.

W województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23 st. C do 26 st. C, nad morzem około 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-zachodni.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, w centrum i na wschodzie regionu okresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie burze i możliwy drobny grad. Wysokość opadów w czasie burz lokalnie do około 20 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. C do 25 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h.

W województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu miejscami, zwłaszcza w południowej części regionu wzrost zachmurzenia do dużego i przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie możliwy grad. Temperatura maksymalna od 23 st. C do 27 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, podczas burz w porywach do 60 km/h, północno-zachodni.

W województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim zachmurzenie małe lub umiarkowane, tylko na wschodzie i południu okresami duże, tam też możliwy przelotny deszcz lub burza. W czasie burzy prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. C do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W województwach dolnośląskim, opolskim, i śląskim zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 25 st. C, w regionach podgórskich od 19 st. C do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w czasie burz w porywach do 60 km/h, zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura od 10 st. C do 12 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h, północny i północno-zachodni.

Wysoko w Beskidach przelotne opady deszczu, możliwe burze. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura od 12 st. C do 15 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni i północny.

W województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim początkowo zachmurzenie małe, potem wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Po południu przelotne opady deszczu i burze. Suma opadu w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 25 st. C, w rejonach podgórskich od 19 st. C do 22 st. C, wysoko w Beskidach od 12 st. C do 15 st. C, na szczytach Tatr około 7 st. C. Wiatr rano słaby, później umiarkowany i porywisty, wieczorem ponownie słaby, północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Prognoza na sobotę

W sobotę w województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami przelotne opady deszczu, po południu na wschodzie regionu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad samym morzem w porywach do 60 km/h, przeważnie północno-zachodni.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie umiarkowane i duże. Przemieszczające się stopniowo z zachodu na wschód opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, lokalnie na południu i wschodzie burze. Wysokość opadów miejscami, zwłaszcza w czasie burz, do około 15 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C na północnym zachodzie do 25 st. C na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich. Wiatr rano słaby, później wzmagający się okresami do umiarkowanego i porywistego, południowo-zachodni i zachodni. Podczas burz możliwe porywy do około 65 km/h.

W województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze, głównie na południu i w centrum regionu. Prognozowane opady deszczu na wschodzie regionu od 10 do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C do 23 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, podczas burz w porywach do 70 km/h, północno-zachodni.

W województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim początkowo zachmurzenie małe, po południu od zachodu wzrastające do umiarkowanego i dużego. Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie strefa przelotnych opadów deszczu oraz burz. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm, możliwy też grad. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza początkowo. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, na wschodzie z opadami deszczu do 20 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. C do 24 st. C, wysoko w Beskidach od 12 st. C do 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. Temperatura od 10 st. C do 12 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim rano zachmurzenie małe i umiarkowane, w ciągu dnia od zachodu stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego aż do wystąpienia opadów deszczu. Miejscami burze. Suma opadów w burzy do 15 mm a miejscami nawet do 20 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C do 25 st. C, w rejonach podgórskich od 18 st. C do 21 st. C, wysoko w Beskidach od 12 st. C do 15 st. C, na szczytach Tatr około 9 st. C. Wiatr rano jeszcze słaby, w ciągu dnia umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresowo dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę w województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie małe i umiarkowane, w nocy i rano przejściowo duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. C do 20 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, północno-zachodni.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwy drobny grad. Temperatura maksymalna od 16 st. C do 18 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, w porywach do około 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. Podczas burz możliwe porywy do 70 km/h.

W województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 17 st. C na wschodzie do 21 st. C na zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

W województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na wschodzie. Na wschodzie możliwe też burze. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 18 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.

W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Początkowo w nocy zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. C do 20 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) w nocy początkowo zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura od 3 st. C do 6 st. C. Wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni.

W województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie umiarkowane okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 16 st. C do 18 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami porywisty, północno-zachodni.