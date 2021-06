Jak informuje "Wprost", trwa ewakuacja Sądu Najwyższego w Warszawie.

Reklama

Na razie nie są jeszcze znane dokładne przyczyny trwającej akcji ewakuacyjnej. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z rzecznikiem prasowym Sądu Najwyższego i policją.

O 11.19 otrzymaliśmy zgłoszenie. Teraz na miejscu policjanci wykonują rozeznanie pirotechniczne, na polecenie kierownika obiektu zarządzono ewakuację. Na obecną chwilę nie mamy nic potwierdzonego – poinformowało "Wprost" biuro prasowe Komendy Stołecznej Policji.

Ładunek wybuchowy w SN?

"W związku z anonimowym telefonem informującym o umieszczeniu w kompleksie urbanistycznym SN ładunków wybuchowych, zarządzona została jego ewakuacja. Czynności sprawdzające służb potrwają co najmniej do godziny 14.30" – czytamy we wpisie Sądu Najwyższego na Twitterze.