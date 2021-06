Prognoza pogody

Według informacji przekazanych PAP przez synoptyk IMGW, we wtorek przez Polskę będzie przechodził front atmosferyczny, który będzie postępujący od północy w głąb kraju. Słabe opady deszczu mogą rano wystąpić na Wybrzeżu i Pomorzu - podkreśliła Małgorzata Tomczuk.

Będą to słabe przelotne opady, podczas których przybędzie chmur. Do południa front powinien się rozciągnąć od Mazur, Suwalszczyznę przez Kujawy po Wielkopolskę i ziemię lubuską - podała.

Poinformowała, że we wtorek po południu może wystąpić więcej przelotnych opadów deszczu. Mogą wystąpić również burze, które są najbardziej prawdopodobne na północnym wschodzie, czyli Mazury, Podlasie, północne Mazowsze i Kujawy - zaznaczyła.

Według prognoz podczas burz mogą wystąpić opady do 22 mm deszczu, z porywami wiatru do 60-65 km/h. Burzom mogą towarzyszyć słabe opady gradu.

Deszcz i burze nie dotrą na południe kraju. We wtorek Polska podzieli się na pół. Na północy kraju będą występować przelotne opady deszczu i miejscowe burze w związku z przechodzącym frontem atmosferycznym, a na południu będzie bez deszczu i ze sporą dawką słońca - powiedziała.

We wtorek najchłodniej będzie na Wybrzeżu 17-18 st. C., nad Zatoką Gdańską do 20 st. C., na Pomorzu 21-22 st. C., w centrum od 23-25 st. C., a najcieplej będzie na południu, gdzie na Dolnym Śląsku będzie do 26 st. Celsjusza.

Dodała, że w miarę przesuwania się frontu w strefie frontu wiatr będzie okresami porywisty i najsilniejsze porywy w czasie burz będą wynosić do 65 km/h.