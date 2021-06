Kilkaset pielęgniarek i pielęgniarzy zrzeszonych m.in. w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych gromadzi się przed południem w okolicach Pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego obok Sejmu. Manifestacja odbywa się pod hasłem "Medycy pod Sejmem".

W związku ze zgromadzeniem kilka ulic jest zablokowanych dla ruchu.

Na początku manifestacji minutą ciszy uczczono pamięć m.in. pielęgniarek, pielęgniarzy i ratowników medycznych, którzy oddali życie, ratując pacjentów w walce z COVID-19.

Manifestacja w czepkach

Uczestnicy akcji mają białe koszulki, czepki pielęgniarskie i transparenty z hasłami takimi jak "Za ciężką pracę te pieniądze nam się należą" i "Godna płaca". Na miejscu są pielęgniarki z różnych miejsc w kraju, np. z Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu, a także z OZZPiP czy Związku Zawodowego Pielęgniarek ze Szpitala Praskiego.

Manifestacja ma związek z głosowaniem planowanym po południu w Sejmie. Chodzi o nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw, która po wprowadzeniu poprawek przez Senat została ponownie skierowana do prac w Izbie Niższej. OZZPiP apeluje do posłów o utrzymanie tych poprawek.

Już 15 czerwca jesteśmy w Warszawie, pod Sejmem i będziemy oczekiwać na decyzję polskich posłów. Nie wystarczy tylko oklaskiwać, wręczać odznaczenia, kwiaty i wyrażać swoją wdzięczność słownie. Teraz przechodzimy od słów do czynów. Oczekujemy, że parlamentarzyści, rozumiejąc zagrożenie bezpieczeństwa państwa związane z brakiem medyków w Polsce, groźbę zamykania szpitali, podejmą jedną słuszną decyzję. To będzie test wiarygodności polityków - zapowiadała wcześniej przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok.

Trzy poprawki

Izba Wyższa w czwartek przyjęła do noweli trzy poprawki. Jedna z nich zwiększa skalę podwyżek minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia wobec zapisanej w rządowej nowelizacji ustawy i przyjętej przez Sejm pod koniec maja.

Senat zwiększył wszystkie współczynniki pracy, według których wyliczane są najniższe pensje. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy (zawarty w załączniku do ustawy) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim, publikowanej przez GUS. Przeciętne wynagrodzenie w 2020 r. wyniosło blisko 5168 zł brutto.

W myśl senackiej poprawki pielęgniarka i położna z magistrem i z tytułem specjalisty od 1 lipca 2021 roku mogłaby liczyć na minimalną pensję w wysokości blisko 6201 zł wobec 5480 zł uchwalonych wcześniej przez Sejm. Senat podniósł współczynnik dla tej grupy do 1,2 z 1,06. Dla tych z magistrem, to prawie o 1500 zł brutto więcej. Jest to wzrost minimalnego uposażenia do 5 685 zł z 4185 zł. To z kolei zwiększenie współczynnika do 1,1 z 0,81.

Pielęgniarki i położne z licencjatem (najliczniejsza grupa około 80 tys. z blisko 261 tys.), mogłyby liczyć na zwiększenie minimalnej pensji o 983 zł, do 5168 zł brutto - wzrost współczynnika do 1,0 z 0,81.

Czwarta grupa pielęgniarek i położnych bez tytułu specjalisty i bez wyższego wykształcenia, uwzględniona w załączniku, otrzymałaby o blisko 880 zł więcej w stosunku do pierwotnej wersji. Ich pensja nie mogłaby być niższa niż 4651 zł brutto (tutaj wzrost współczynnika pracy do 0,9 z 0,73). Rządowa propozycja ustaliła ją na 3772 zł brutto.