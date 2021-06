Prognoza pogody

Alertem trzeciego stopnia synoptycy IMGW objęli województwo lubuskie. Według prognoz w tym regionie temperatura maksymalna w sobotę oraz niedzielę wyniesie od 33 st. C do 35 st. C. Z kolei temperatura minimalna w nocy będzie się wahać od 18 st. C do 21 st. C.

Ostrzeżeniami drugiego stopnia objęto całą zachodnią i centralną część Polski; tj. woj. małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie oraz zachodnią i centralną część woj. mazowieckiego oraz zachodnią część woj. warmińsko-mazurskiego. Według prognoz temperatura maksymalna w dzień w tych województwach wyniesie od 30 st. C do 34 st. C. Natomiast w nocy słupki rtęci pokażą od 16 st. C do 20 st. C.

Alerty pierwszego stopnia obowiązują z kolei w woj. podlaskim, lubelskim, podkarpackim oraz we wschodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Na tym terenie synoptycy prognozują temperaturę maksymalną w dzień od 30 st. C do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 13 st. C do 17 st. C.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że te zjawiska te mogą być zintensyfikowanie i bardziej niebezpieczne. Alert trzeciego stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.