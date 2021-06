- Witam Warszawę kolorową, uśmiechniętą. Warszawę tolerancyjną. Parada to święto całej społeczności LGBT+, ale to również święto wszystkich, którzy są tolerancyjni. Wszystkich, którzy są uśmiechnięci. Wszystkich, którzy patrzą w przyszłość. Wszystkich, którzy chcą, aby Warszawa była dla wszystkich – powiedział Trzaskowski do uczestników zebranych przed Pałacem Kultury i Nauki.

"Chcemy mieć wybór"

Uczestnicy parady z tęczowymi flagami, sztandarami w barwach Unii Europejskiej, a także z logo KOD oraz Obywatele RP przemaszerowali ulicami Warszawy. Na nielicznych transparentach widniały hasła: "Chcemy mieć wybór", "Razem w obronie równych praw".

Parada przeszła spod PKiN ul. Marszałkowską, Waryńskiego i Batorego na Pole Mokotowskie. Pochód zabezpieczali liczni policjanci. Ruch kołowy na trasie był wstrzymany.

Policja: Było spokojnie

Około godz. 18 Komenda Stołeczna Policji poinformowała na Twitterze, że "zakończyło się zgromadzenie dotyczące parady równości. Ruch kołowy został przywrócony na wszystkich ulicach Warszawy. (…) Było spokojnie".