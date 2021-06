Po bardzo ciepłej nocy poniedziałek rozpoczął się słonecznie, lecz na zachodzie, południu oraz południowym wschodzie od południa rozwijać się zacznie zachmurzenie kłębiaste i lokalnie padać będzie przelotny deszcz. Pojawią się burze.

Najsilniejsze spodziewane są na zachodzie kraju, w ich trakcie opady deszczu miejscami do 30 mm, porywy wiatru do 80 km/h, możliwy też grad. Nieco słabsze burze wystąpią na południowym wschodzie, tam opady do 20 mm i porywy wiatru do 70 km/h.

Nadal upalnie, od 28 stopni C na wschodzie do 34 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy z poniedziałku na wtorek burze z zachodu Polski przemieszczą się nieco na wschód obejmując swym zasięgiem m.in. Wielkopolskę, Opolszczyznę i Górny Śląsk. W ich trakcie opady deszczu do 30 mm i porywy wiatru do 70 km/h. Na pozostałym obszarze noc pogodna, nadal bardzo ciepła – tuż po wschodzie słońca na termometrach od 16 stopni C do 21 stopni.

Pierwszy dzień lata

Wtorek, w pierwszy dzień kalendarzowego lata nadal upalne i burzowo, tym razem we wschodniej połowie kraju. Burzom w tej części kraju towarzyszyć będą deszcze do 30 mm, porywy wiatru do 70 km/h oraz opady gradu. Najchłodniej na Pomorzu, od 22 stopnie C do 24 oraz na zachodzie, około, 27 stopni, najcieplej na Podkarpaciu, do 32 stopnie C.

Słaby i umiarkowany wiatr we wschodniej połowie kraju wiał będzie z kierunków południowych, w zachodniej z północnego zachodu.

Na zachodzie kraju zdecydowanie chłodniej już w środę, tam na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 17 do 25 stopni C. Gorąco jeszcze we wschodniej połowie kraju, temperatura maksymalna od 29 do 32 stopni Celsjusza.

Deszcz w całej Polsce

W całej Polsce przelotnie będzie padał deszcz, a we wschodniej połowie kraju prognozowane są burze z opadami deszczu do 20 mm, gradem oraz porywami wiatru do 70 km/h. Z północy i zachodu wiał będzie słaby i umiarkowany wiatr, jedynie na wschodzie będzie on jeszcze południowy.

Czwartek z burzami

Czwartek ponownie z przelotnym deszczem, a na wschodzie i południowym wschodzie również z burzami. Miejscami zjawiska towarzyszące burzom mogą być silniejsze, możliwy jest ulewny deszcz oraz porywisty wiatr. Temperatura maksymalna powyżej 30 stopniu tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, na pozostałym obszarze w najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 16 do 18 stopni C nad morzem i na zachodzie, do 29 na północnym zachodzie.

W piątek burze na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane lub duże i miejscami przelotny deszcz. Najcieplej na wschodzie, od 25 do 27 stopni C, na pozostałym obszarze od 18 do 22 stopni. Słaby wiatr wiał będzie z północnego zachodu.

Weekend chłodniejszy

Weekend znacznie chłodniejszy od minionego, ze zmiennym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 18 do 25 stopni Celsjusza, nocami też chłodniej, od 9 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko w niedzielę na Pomorzu dość silny i porywisty, wiał będzie z zachodu i północnego-zachodu.