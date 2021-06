O otwarciu dodatkowej kasy Termy Maltańskie poinformowały w piątek. "Jeśli jesteś w pełni zaszczepiony/zaszczepiona, otrzymałeś odpowiedni certyfikat oraz masz pod swoją opieką dzieci do 12. roku życia, zapraszamy Cię do dodatkowej kasy. (...) Jeśli nie zostałeś zaszczepiony/nie zostałaś zaszczepiona Twoja droga do szatni i stref obiektu nie zmienia się" - czytamy w komunikacie.

"Dramat", "selekcja obywateli"

To wyjaśnienie nie wystarczyło, a pod wpisem zaczęły się pojawiać oskarżenia o dyskryminację i segregowanie ludzi. "Dramat. Już nigdy Was z rodziną nie odwiedzimy. Nie interesuje mnie czy ktoś się szczepi czy nie. Historia się powtarza małym krokami. A Wy z Waszym kierownictwem się do tego dokładacie. Przykre" - napisała jedna z komentujących. "Brzmi jak selekcja obywateli" - napisał inny. "Oprócz kasy jest jeszcze coś takiego jak honor i solidarność a nie dzielenie społeczeństwa" - napominała kolejna osoba.

Termy Maltańskie zdecydowały o ograniczeniu możliwości komentowania wpisu z informacją o dodatkowej kasie.

Do wpisów odnieśli się administratorzy strony Term Maltańskich. Jak podkreślili, decyzja o otwarciu dodatkowych kas dla osób zaszczepionych nie jest przejawem dyskryminacji ani segregacji. "Otwarcie dodatkowej kasy dla osób zaszczepionych umożliwi przebywanie w tym samym momencie w obiekcie większej liczby osób" - napisano. "Mimo zmian w innych sektorach gospodarki, naszą branżę wciąż obowiązują limity do 50 proc. maksymalnej frekwencji dopuszczalnej w obiekcie".

"Skomplikowane procedury"

Segregacja byłaby wtedy, gdybyśmy wpuszczali wyłącznie zaszczepionych covidowo, a nie wpuszczali nikogo innego, poza tym ta dodatkowa kasa wynika trochę ze skomplikowanej procedury. Ta osoba musi podać telefon, albo podać ten papierowy paszport. To trochę trwa - wyjaśnił w rozmowie z polsatnews.pl prezes Term Maltańskich Jerzy Krężlewski.

Jak wynika z informacji lokalnych mediów, chętnych do skorzystania z aquaparku nie brakuje, a w kolejce dla zaszczepionych czeka się zdecydowanie krócej. W normalnej kolejce stoi się 40 min, a dla zaszczepionych do 5 min - poinformował w weekend czytelnik portalu epoznan.pl.