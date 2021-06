Prognoza pogody

Jak przekazał PAP rzecznik IMGW, we wtorek dalej będzie gorąco. Termometry pokażą od 25 st. C w Zielonej Górze, przez 30-31 st. C. na wschodzie, do 32 st. C w centrum kraju. Chłodniej będzie jedynie nad samym morzem.

Tam różnica będzie duża, bo temperatura spadnie do 21-22 st. C. W kolejnych dniach nad morzem będzie jeszcze chłodniej - w czwartek nawet do 17 st. C.

Generalnie, jak wskazuje IMGW - na zachód od linii: Olsztyn - Toruń - Kalisz - Opole, temperatura wyniesie poniżej 30 st. C, zaś na wschód powyżej 30 st. C.

Wiatr we wtorek będzie w czasie burz wzrastał do 90 km/h; poza tymi miejscami będzie na ogół słaby.