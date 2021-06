Kierujący amerykańską placówką w Polsce Bix Aliu opatrzył swój wpis hashtagiem #MiesiącDumy, którym od kilkunastu lat jest czerwiec. Ma to związek z upamiętnieniem zamieszek w Stonewall, które miały miejsce pod koniec czerwca 1969 r. W czerwcu odbywa się wiele wydarzeń związanych z walką o prawa środowisk LGBT, w tym najbardziej znane parady równości.

Czerwiec - miesiąc dumy

W przeszłości dwóch prezydentów USA oficjalnie ogłaszało Miesiąc Dumy - prezydent Bill Clinton ogłosił czerwiec "Miesiącem Dumy Gejów i Lesbijek" w 1999 i 2000 r. Następnie, od 2009 do 2016 r., każdego roku pełniąc urząd prezydent Barack Obama ogłaszał czerwiec Miesiącem Dumy LGBT. Donald Trump - jako pierwszy republikański prezydent - uznał istnienie Miesiąca Dumy LGBT w 2019 r., jednak zrobił to nie przez oficjalne ogłoszenie, a wpis na Twitterze. W tym roku także prezydent Joe Biden wydał prezydencką proklamację uznającą czerwiec za Miesiąc Dumy.

Raport, na który powołał się Bix Aliu został przygotowany przez Open For Business, czyli koalicję światowych przedsiębiorstw, których podstawowym postulatem jest zwiększanie inkluzywności różnych środowisk, co ma wpłynąć ich zdaniem na wzrost gospodarczy. Celem koalicji jest promowanie praw osób LGBT+ na świecie. Do koalicji przynależą takie globalne marki jak American Express, sieć AT&T, Deloitte, Dow, Facebook, Ikea, Gsk, MasterCard, Tesco, ThomsonReuters, Unilever, Deutsche Bank czy L'oreal.