Jednym z elementem analizy NIK jest sprawa zakupu respiratorów od firmy byłego handlarza bronią. Spółka E&K miała dostarczyć 1241 urządzeń, dostarczyła - po terminie - zaledwie 200. W dokumencie NIK podkreślono, że stwierdzono "nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych" i "brak odpowiedniego zabezpieczenia dokonanych przez MZ płatności na zakup respiratorów".

Dlatego NIK zwróciła się do resortu zdrowia o "opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących ponoszenia wydatków przez Ministerstwo Zdrowia (...) na wypadek zaistnienia masowych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu obywateli, które zabezpieczą przed niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych" - czytamy w dokumencie.

Faktura, czy też zwykły dokument?

W kwietniu 2020 roku resort zdrowia kierowany wówczas przez Łukasza Szumowskiego, którego zastępcą był Janusz Cieszyński, podpisał umowę na dostawę respiratorów ze spółką E&K, reprezentowaną przez byłego handlarza bronią. "Wykonawca nie przedstawił w ofertach zabezpieczenia dla dokonywanych płatności" - zauważa NIK i dodaje, że 14 kwietnia wiceminister zdrowia "zatwierdził zamówienie, akceptując płatność w formie przedpłaty". Tego samego dnia "wykonano przelewy na kwotę łączną 35,108,0 tys. euro (161 282,7 tys. zł)", mimo że zgodnie z zapisami umowy ramowej "płatność miała nastąpić w terminie określonym na fakturze VAT".

Z analizy wynika też, że ministerstwo zapłaciło za respiratory, choć firma E&K zamiast faktury VAT wystawiła dokument określony jako "invoice oryginal". Ustawa o VAT określa szczegółowe wymagania, które musi spełniać faktura, a dokument wystawiony przez firmę "nie zawierał informacji dotyczącej stawki i kwoty podatku VAT".

"Pozytywna rekomendacja od CBA"

Już w kwietniu posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński, po kontroli poselskiej w resorcie zdrowia wnioskowali do NIK o podjęcie kontroli w tej sprawie.

Jak wyjaśniał podsekretarz stanu (Izba nie precyzuje, czy chodzi o Cieszyńskiego) uzyskanie dodatkowych zabezpieczeń przez firmę E&K mogło "znacznie wydłużyć termin dostawy sprzętu", a "oferty znikały z rynku w ekspresowym tempie" - czytamy w analizie NIK.

Janusz Cieszyński, który pełni obecnie funkcję ministra w kancelarii premiera odpowiedzialnego za cyfryzację, napisał w wiadomości tekstowej, skierowanej do dziennikarza tvn24.pl, że "stanowisko resortu od samego początku potwierdzone przez służby księgowe i prawne jest takie, że podstawą do przekazania środków była zawarta 14 kwietnia umowa wykonawcza". Jak dodał, "nie jest prawdą, jakobym odstąpił od zabezpieczenia płatności", ale - jak dodał - "uzyskanie zabezpieczeń wykorzystywanych w standardowych sytuacjach nie było możliwe, w związku z czym oparliśmy się na procedurze wypracowanej z CBA, w ramach której otrzymaliśmy pozytywną rekomendację dla tego kontrahenta".

"Czas na ruch prokuratury"

Poseł Michał Szczerba zaznacza w rozmowie z tvn24.pl, że NIK potwierdził wszystkie zarzuty kontroli poselskich. - To powinna być śmierć polityczna dla polityka, a nie otwarcie drogi do nowego awansu - ocenił. Zauważył, że do transakcji nie powinno dojść, bo naruszono zapisy umowy mówiącej o płatności na podstawie faktur VAT - a te nie zostały wystawione. - Raport pokazuje wprost w jaki sposób handlarz broni wyprowadził pieniądze z ministerstwa zdrowia. Kontrolerzy NIK postawili "kropkę nad i". Teraz najwyższy czas na ruch prokuratury - uważa z kolei poseł Dariusz Joński.

W ubiegłym tygodniu Szczerba poinformował, że "handlarz bronią jest nadal winny Ministerstwu Zdrowia 50 milionów złotych".