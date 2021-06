Obrażenia ofiary poniedziałkowego (21.06) pożaru w Chorzowie mogą wskazywać na to, że doszło do zabójstwa. To jedna z hipotez, którą pod uwagę bierze prokuratura. Mężczyzna, którego w trakcie przeszukiwania pogorzeliska znaleźli strażacy, miał na ciele nie tylko obrażenia powstałe w wyniku ognia. Według doniesień prasowych, miał również ranę głowy, prawdopodobnie postrzałową. Prokuratura na razie nie odnosi się do tych informacji.

