24 października ub. roku zastępca dyrektora Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu Zofia Nierodzińska (zgodziła się na publikację danych) rzuciła trzema jajkami w drzwi kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego; kościół parafialny na poznańskich Jeżycach pełni jednocześnie rolę świątyni garnizonowej. Nagranie z obrzucenia jajkami świątyni wicedyrektorka galerii zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Reklama

Nierodzińska została oskarżona o "obrazę uczuć religijnych proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz trzech innych duchownych i dwojga świeckich przez publiczne znieważenie miejsca wykonywania obrzędów religijnych poprzez trzykrotne rzucenie w fasadę i drzwi kościoła kurzymi jajami".

"Nie miałam zamiaru obrazić niczyich uczuć religijnych"

Rozpoczął się proces w tej sprawie. Zofia Nierodzińska nie przyznała się do winy. - Nie miałam zamiaru obrazić niczyich uczuć religijnych - podkreśliła.

Oskarżona wyjaśniła przed sądem, że obrzucenie kościoła jajami było wyrazem jej nieposłuszeństwa obywatelskiego związanego z ubiegłorocznym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ws. prawa do aborcji. Dodała przy tym, że wyrok TK wydano w czasie drugiej fali pandemii koronawirusa. Niekonstytucyjnie odebrano nam wtedy możliwość gromadzenia się w przestrzeni publicznej w celu wyrażania sprzeciwu wobec władzy - zaznaczyła.

Nierodzińska zaznaczyła, że podczas protestów związanych z wyrokiem TK hierarchowie kościelni "odpowiedzieli wielką radością na łamanie praw człowieka w Polsce". Przytoczyła przy tym wypowiedź przew. KEP abp. Stanisława Gądeckiego z 23 października ub. roku. "Cieszę się ogromnie z tej epokowej zmiany prawa" – zacytowała duchownego.

"Wyraz bezsilności"

- Mój gest był odpowiedzią na niegodną postawę hierarchów Kościoła oraz krytyką wymierzoną w instytucję. Wszystkie oskarżające mnie osoby są mi obce. Nie była moją intencją ich obraza - powiedziała.

Oceniła, że obrzucenie jajami drzwi i fasady kościoła nie było skierowane przeciwko kultowi religijnemu ani przeciwko obiektowi czci religijnej. "Mój gest był odpowiedzią na przemoc władzy wobec obywatelek i obywateli. Jako kobieta i osoba biseksualna czuję, że moje uczucia od lat są obrażane przez władzę polityczną i kościelną. A teraz dodatkowo zostały mi odebrane prawa człowieka" – dodała.

Nierodzińska określiła obrzucenie jajami kościoła jako wyraz bezsilności "wobec autorytarnej decyzji władzy dotyczącej aborcji", która w bezpośredni sposób naraża ją, jako kobietę, na niebezpieczeństwo i znacznie obniża jej komfort życia.

Podkreśliła, że oskarżający ją duchowni piastują jednocześnie funkcje wojskowe. Dodała, że po obrzuceniu drzwi kościoła zaczęła otrzymywać maile oraz listy z pogróżkami i życzeniami śmierci. Zaczęłam bać się o swoje bezpieczeństwo - powiedziała.

Wyjaśniła, że nie wiedziała, iż w czasie, gdy rzucała jajkami w kościele udzielany był chrzest. Dodała, że wokół świątyni nie było żadnych wiernych. Oskarżona podważała też zasadność istnienia w kodeksie karnym przepisów dotyczących obrazy uczuć religijnej. - Chroni on uczucia tylko jednej, już i tak bardzo uprzywilejowanej grupy społecznej. Jest to nie do pogodzenia ze standardami demokracji - mówiła.

Pytana o to, dlaczego wybrała konkretnie ten kościół, powiedziała, że był najbliżej. Sędzia pytała o wpis Nierodzińskiej w mediach społecznościowych, w którym oskarżona napisała, że "chyba nie było to najrozsądniejsze, ale jesteśmy na wojnie". Oskarżona powiedziała, że sądziła, iż może co najwyżej zostać ukarana mandatem, a nie spodziewała się, że poniesie takie konsekwencje jak oskarżenie o obrazę uczuć religijnych.

"Podczas ceremonii usłyszałem dwa stuki"

Reklama

Oskarżyciel posiłkowy, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Poznaniu, ks. ppłk kan. Paweł Piontek zeznając w czwartek przed sądem mówił, że nie był bezpośrednim świadkiem obrzucenia jajami drzwi kościoła. Zaznaczył, że w tym czasie w świątyni udzielano chrztu św. Podczas ceremonii usłyszałem dwa stuki w drzwi. Nie przypuszczałem, nawet mi do głowy nie przyszło, że ktoś może rzucać jajkami w świątynię - powiedział.

Jak wskazał, po zdarzeniu parafianie zgłaszali się do niego, by pilnować kościoła przez całą dobę. Podkreślił, że jest proboszczem parafii, a nie tylko administratorem budynku. - To nie jest tylko miejsce pracy, ale miejsce, gdzie ja jako kapłan, spełniam swoje powołanie - zaznaczył.

- Miejsce kultu powinno być święte. I osoby, które są wykształcone powinny mieć tego świadomość - powiedział.

Duchowny podkreślił, że od czasu październikowego incydentu kilkanaście razy został naruszony alarm wejściowy w kościele. - Po tym czynie, którego dokonała oskarżona, nasiliły się akty agresji wobec miejsca kultu, czyli samego kościoła jak i terenu przylegającego - mówił ksiądz.

Zaprzeczył by, którąkolwiek ze spraw zgłosił policji. - Zawieszenie wieszaka czy plakatu jest raczej mniejszym aktem profanacji miejsca kultu niż np. rzucenie jajkiem albo wymazanie sprayem wulgarnych napisów na fasadzie kościoła - powiedział.

Jako żołnierz służę w Wojsku Polskim 25 lat, jako kapłan 19 lat. I nigdy w życiu nie doświadczyłem takiego czynu, który tak by obraził moje uczucia religijne - mówił ksiądz.

Trwałych uszkodzeń brak, wystarczy woda

Podczas czwartkowej rozprawy Joanna Czech z biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu podtrzymała swoje zeznania złożone w śledztwie, w których uznała, że zmycie wodą rozbitych jajek nie powinno zostawić na fasadzie kościoła żadnych śladów. Nie stwierdziła przy tym trwałych uszkodzeń zabytkowego obiektu.

Przed budynkiem sądu w czasie czwartkowej rozprawy pikietowało około 30 osób solidaryzujących się z oskarżoną; gmach zabezpieczała policja.

Następną rozprawę zaplanowano na wrzesień. Za obrazę uczuć religijnych Nierodzińskiej grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.