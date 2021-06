Premier odwiedził w piątek po południu tereny w Małopolsce zniszczone w wyniku trąby powietrznej.

Reklama

Podkreślił, że "cała Małopolska dzisiaj powinna być w myślach i sercu wszystkich Polaków". Cieszę się, że nie ma ofiar śmiertelnych, nie ma osób mocno rannych. Dziękuję jeszcze raz wszystkim służbom - dodał szef rządu.

Jak mówił, na miejscu pracują m.in. służby energetyczne, porządkowe, mundurowe. Dziękuję Państwowej Straży Pożarnej, dziękuję Ochotniczym Strażom Pożarnym, które błyskawicznie zjawiły się tutaj na miejscu i przez całą noc pracowały ramię w ramię ze strażakami z PSP nad przykryciem dachów, by ludzie mogli jako tako przeczyć noc. Udało się zabezpieczyć szeregów budynków - mówił szef rządu.

Szacowanie strat

Jak zaznaczył, obecnie odbywa się teraz szacowanie strat.

W krótkim czasie najbliższych kilku dnia i za całą pewnością postaramy się pomóc tak, żeby nie tylko ta doraźna pomoc finansowa, która już dzisiaj, jutro jest wypłacana, już środki są na rachunku w gminie, ale także pomoc na obudowę budynków mieszkalnych, na remonty do wysokości do 100 tys. zł bądź do 200 tys. zł w zależności od wysokości oszacowanych strat, będzie mieszkańcom jak najszybciej udzielona - zadeklarował Morawiecki.