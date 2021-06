Największa na świecie organizacja, broniąca praw osób molestowanych seksualnie przez księży, amerykański SNAP (The Survivors Network of those Abused by Priests), wzywa polskie władze do zbadania każdej diecezji w kraju - dowiaduje się reporterka Radia ZET. Organizacja podaje w oświadczeniu, że "przerażająca historia nadużyć polskiego Kościoła nie słabnie, a dzieci są nadal w poważnym niebezpieczeństwie w społecznościach katolickich w Polsce".

Oświadczenie SNAP jest reakcją na opublikowany w poniedziałek Raport ws. nadużyć seksualnych wobec nieletnich od lipca 2018 roku do grudnia 2020 roku. W raporcie ujawniono 368 przypadków molestowania seksualnego w polskich diecezjach i zgromadzeniach kościelnych. Reklama "Wydaje się, że Kościół zrobił zbyt mało" Władze powinny domagać się od Kościoła dokumentacji, dotyczącej molestowania dzieci - to daje najlepsze efekty, bo pokazuje, kto ukrywał seksualnych drapieżników - mówi w rozmowie z Radiem ZET rzecznik stowarzyszenia Michael McDonnell. Episkopat przedstawił dane o przypadkach wykorzystania nieletnich w Kościele Zobacz również SNAP wzywa też urzędników Watykanu, aby zrobili coś więcej niż tylko ukarali kilku polskich biskupów i arcybiskupów. Zdaniem amerykańskiej organizacji, toczące się śledztwo w sprawie zaniedbań emerytowanego kardynała Stanisława Dziwisza musi zostać przyspieszone. - Wydaje się jasne, że Kościół zrobił zbyt mało. Żadne przeprosiny nie są konieczne. Chcemy odpowiedzialności i ochrony polskich dzieci - pisze w oświadczeniu Zach Hiner, dyrektor wykonawczy SNAP.