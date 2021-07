W powiatach południowo zachodnich może spaść od 50 do 90 milimetrów wody. Porywy wiatru podczas burz mogą osiągnąć do 80 km/h. Jak prognozuje IMGW "lokalnie możliwy grad". Na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniami deszczu spadnie znacznie mniej, do 40 milimetrów. Tutaj tez może spaść grad.

Alerty IMGW

Alert pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że te zjawiska te mogą być zintensyfikowanie i bardziej niebezpieczne.