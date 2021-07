Cel był niezwykły, bo chodziło o dokonanie rzeczy niemal niemożliwej - nie tylko, by nastolatki z oddziału Hematologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oderwać od szpitalnej rzeczywistości. Bo ta jest wyjątkowo monotonna. Wszystko dzieje się wokół łóżek: w nich pacjentki jedzą, uczą się, spędzają wolny czas i śpią. Chodziło również o to, by pacjentkom, które na co dzień walczą z chorobą, po prostu poprawić nastrój. By pokazać, że każda z nich jest wyjątkowa.

Na pomysł wpadli rodzice pacjentek, rozmawiając o tym, co jeszcze można zrobić, by urozmaicić dzieciom pobyt na oddziale. Patrycja Koszewska, jedna z mam, od razu zaczęła działać. Prośba o pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia, zamieszczona na Facebooku, spotkała się z niewiarygodnym odzewem. Samych udostępnień było blisko 10 tysięcy.

W ten sposób udało się znaleźć fotografkę i wizażystkę. Makijaż wykonała Magda Kucińska a zdjęcia są dziełem Małgorzaty Jonczyk, która specjalizuje się w rodzinnych fotografiach.

Potem nadszedł czas na niezwykły dzień: nie tylko malowanie makijażu i robienie zdjęć, ale również przygotowania, długie wspólne rozmowy i śmiechy. W końcu - wyjątkowa sesja fotograficzna pod nazwą "Onko Piękni". Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania.