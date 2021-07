Pogoda w najbliższych dniach nadal będzie zróżnicowana, jednak od piątku do niedzieli wciąż prognozowany jest deszcz - wynika z prognozy IMGW. Temperatura powietrza wyniesie przeważnie od 20 do 25 stopni Celsjusza, jednak w niedzielę może wzrosnąć nawet do około 27 stopni.

Pogoda w najbliższych dniach nadal będzie zróżnicowana. Piątek i sobota z deszczem, miejscami silnym, głównie na północy i wschodzie oraz w górach. W niedzielę przelotne opady deszczu i miejscami burze tworzyć się będą na obszarze od Pomorza po Lubelszczyznę. Najbardziej sucho tym razem na zachodzie, w centrum, a także na południu, z wyłączeniem obszarów górskich- czytamy w synoptycznej prognozie Instytutu na nadchodzący weekend. Reklama Z prognozy wynika, że w piątek w większości kraju dominować będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na przeważającym obszarze Polski możliwe są też burze, którym towarzyszyć będą silne porywy wiatru, wynoszące w rejonach górskich nawet do 80 km/h. Temperatura wynosić będzie od 20-21 stopni w miejscowościach nadmorskich do 24 stopni w Warszawie, Rzeszowie czy Katowicach. Ulewy odsłoniły słabość zabetonowanych miast i niewydolnych kanalizacji Zobacz również W niedzielę do 27 stopni Celsjusza Podobne, choć nieco cieplejsze temperatury utrzymają się w sobotę. W niektórych miastach takich jak Zielona Góra czy Wrocław termometry pokażą 25 kresek. Najwyższe temperatury spodziewane są w niedzielę. W Białymstoku i Warszawie prognozowane jest 26 stopni Celsjusza, a w Poznaniu, Bydgoszczy czy Toruniu - 27. Aktualna pogoda, prognoza pogody>>> Na sporym obszarze kraju wciąż ma być pochmurno, jednak w pasie województw południowych ciągnących się od Dolnego Śląska do Podkarpacia zachmurzenie ma być już umiarkowane lub małe, a wzrastać do dużego jedynie miejscami i okresowo.