Jak powiedziała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy asp. Bernadeta Pytel, do zdarzenia doszło w czwartek. 5-latka została pogryziona przez psa, który należy do partnera jej matki. - Pies znał dziewczynkę, ponieważ razem mieszkali. Do zdarzenia doszło, gdy matki dziecka nie było w mieszkaniu; był tam jej partner - powiedziała policjantka.

Dziewczynka w ciężkim stanie

Dziewczynka trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację. Jej stan jest ciężki.

Pytel poinformowała, że policja nadal wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Mężczyzna został zatrzymany. - Matka dziecka oraz jej partner zostali przebadani na obecność alkoholu w organizmie; oboje byli trzeźwi - powiedziała policjantka.