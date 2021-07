Synoptycy ostrzegają też przed burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Na Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Mazurach prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Opadom towarzyszyć będą lokalne burze z możliwym gradem i porywami wiatru do 75 km/h. Opady będą niższe w województwie lubelskim. Tam prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Z kolei na Kujawach i w woj. pomorskim przewidywane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm , lokalnie do 40 mm, możliwe opady gradu. Prognozowane porywy wiatru do 75 km/h.

IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne

IMGW wydało też ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla woj. podlaskiego, wschodnich powiatów woj. warmińsko-mazurskiego, oraz północno-wschodnie części Mazowsza. Meteorolodzy ostrzegają tam przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, przewiduje się wzrosty stanu wody w rzekach do strefy wody wysokiej, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia - wskazują synoptycy.

W zachodnich częściach województw: lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego obowiązuje też alert pierwszego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Synoptycy przewidują tam wzrosty stanu wody w rzekach do strefy wody wysokiej, z możliwością lokalnych przekroczeń stanów ostrzegawczych. W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.

