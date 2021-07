Według synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę będzie kontynuacja dynamicznej pogody.

Poza krańcami zachodnimi i południowo zachodnimi, gdzie przez cały dzień będzie na ogół pogodnie, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i prognozowane są przelotne opady deszczu i burze. Burzom miejscami towarzyszyć będzie intensywny opad deszczu i grad - tłumaczył synoptyk.

Wiatr nawet do 80 km/h

Wskazał, że najwięcej deszczu prognozowane jest w Polsce północno wschodniej, centralnej i północnej. Począwszy od woj. podlaskiego i północy lubelskiego przez warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, a nawet fragmenty wschodnie woj. zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. To obszar, gdzie tych burz się spodziewamy i intensywniejszych opadów - podkreślił.

Opady deszczu przy burzach mogą wynosić do 30 mm, a lokalnie na Mazowszu i Warmii i Mazurach nawet do 50 mm - zaznaczył.

Poinformował również, że w niedzielę porywy wiatru w trakcie burz mogą dochodzić nawet do 80 km/h.

Dodał, że temperatura w niedzielę będzie nieco wyższa niż w sobotę. Będziemy mieli od 21 st. C. na wschodzie, ok. 25 st. C. w centrum i do 28 st. C. na zachodzie. W obszarach podgórskich oraz nad morzem temperatura będzie wynosić od 21 do 24 st. C. - podał synoptyk.

