W województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Miejscami spaść może nawet 50 mm opadu. Występującym burzom towarzyszyć może wiatr osiągający w porywach ok. 75 km/h. Alerty mają pierwszy, najniższy stopień i są ważne do końca dnia.

Dla woj. kujawsko-pomorskiego IMGW wydał alert pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Ostrzeżenie również jest ważne do końca dnia. Na tym obszarze należy spodziewać się burz z deszczem do 30 mm, gradem oraz porywami wiatru do 75 km/h