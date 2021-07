W poniedziałek w Lipnicy Murowanej w woj. małopolskim prezydent wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, stanowiące nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Bardzo serdecznie gratuluję tych odznaczeń, ale przede wszystkim tego wspaniałego stażu razem - mówił Andrzej Duda podczas uroczystości.

"Warto być razem"

Dziękował odznaczonym parom za to, że będąc razem przez tyle lat, dają przykład młodym. W trudnych czasach, w trudnym świecie, w którym jest tak wiele różnych pokus i pułapek, pokazujecie państwo, że można, a przede wszystkim, że warto być razem, że warto podtrzymywać związek, że warto dmuchać w to domowe ognisko po to, żeby ten żar miłości cały czas w nim był i że warto razem, trzymając za rękę, wędrować przez życie. To jest wspaniały przykład - mówił prezydent.

Dlaczego Polska honoruje małżeństwa, które długo były ze sobą? Dlatego, że jest to dla niej ważne, odpowiedź jest bardzo prosta. Trwanie małżeństw jest bardzo ważne dla polskiego państwa - stwierdził Andrzej Duda.

"Małżeństwo to rozwój"

Dlaczego małżeństwo jest ważne? Bo małżeństwo to rodzina, bo małżeństwo to z założenia rozwój, to dzieci, to wnuki, to prawnuki później. Ale to także - a może przede wszystkim z punktu widzenia Rzeczypospolitej Polskiej - rozwój państwa. To kolejne pokolenia, które wychodzą z rodziny, które uczestniczą w budowaniu Rzeczypospolitej. To jest największa wartość, jaką z punktu widzenia państwa ma rodzina - rozwój i stabilność - oświadczył prezydent.

Złożył też odznaczonym małżonkom życzenia kolejnych dziesięcioleci razem, w zdrowiu.