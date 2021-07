Prognoza pogody

Zgodnie z prognozą IMGW od wtorku nad Polskę napływać będzie upalne powietrze zwrotnikowe, a wraz z nim stopniowo wzrastać będzie maksymalna temperatura.

Jak przekazał PAP synoptyk IMGW Kamil Walczak, we wtorek najzimniej będzie na Podhalu, gdzie temperatura wyniesie 24 stopnie Celsjusza, a najcieplej - na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 30 stopni. W centrum temperatura będzie wynosić ok. 27 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie w czasie burz spodziewane są silniejsze porywy, które będą dochodzić do 70 km/h.

We wtorek zachmurzenie w większości kraju będzie małe i umiarkowane, wzrastając do dużego jedynie na południu i północnym wschodzie. Tam przelotne opady deszczu i burze - głównie w rejonie Podlasia i północnej części Lubelszczyzny - wskazał Walczak. W czasie burz może spaść do 20 mm deszczu.