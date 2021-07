Dąbrowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego powiedziała PAP, że w środę od zachodu na Polskę nasuwać się będzie strefa frontu, która bardzo wolno przesunie się do centrum. W związku z tym kraj podzielony zostanie na różne części z innymi typami pogody.

Na wschodzie kraju będzie upalnie i raczej sucho - tylko w północnej części może przelotnie popadać. Termometry pokażą 30, a nawet 32 stopnie Celsjusza.

Z kolei w strefie od Pomorza Wschodniego, przez Kujawy, po Łódzkie do Opolskiego i Dolnego Śląska będzie zmienne zachmurzenie, wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Burzom tym, jak wskazała Dąbrowska, towarzyszyć mogą intensywne zjawiska, szczególnie na Pomorzu Wschodnim i Kujawach. Spaść tam może do 40 mm deszczu, a także grad. Wiatr w porywach może osiągać do 100 km/h. Burze, już nieco słabsze, prognozowane są również na pozostałym obszarze w tej strefie.

Natomiast krańce zachodnie będą w zupełnie innym typie pogody. Tam będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i rześko, bo od 20 do 22-23 stopni - zaznaczyła synoptyk.