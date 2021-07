Sellin pytany w Radiu Wrocław o kwestię odszkodowań niemieckich po II wojnie światowej podkreślił, że specjalny zespół sejmowy, który zajmuje się tym tematem i przygotowuje pełną dokumentację dotyczącą tego, jakie były straty materialne Polski w wyniku wszczętej przez Niemców II wojny światowej, finalizuje już swoje prace.

"Już wstępnie wiemy"

Ale już wstępnie wiemy, że to są kwoty sięgające biliona złotych. Te szacunki strat. Wiemy też, że Niemcy w różny sposób rozliczając się z pokrzywdzonymi krajami po wojnie, płacąc różnego rodzaju odszkodowania, to do Polski z tych sumarycznych odszkodowań, które Niemcy wypłacali, trafiło mniej więcej 1 procent tych sum – powiedział.

Jak ocenił, "to jest wielka niesprawiedliwość historyczna, bo Polska była chyba najbardziej pokrzywdzonym materialnie krajem, w którym wojna trwała najdłużej".

- Więc temat jest istotny, temat jest do podjęcia w przyszłości. Tak jak powiedział prezes Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów prasowych: wszystko w swoim czasie. Agenda polityczna też ma swoją dynamikę i trzeba wiedzieć kiedy postawić taki temat na agendzie politycznej we właściwym czasie - dodał wiceminister kultury.

"Niemcy są nam winni przeszło bilion dolarów"

Jarosław Kaczyński, prezes PiS i wicepremier w wywiadzie dla tygodnika "Gazeta Polska", mówiąc o krytyce nowelizacji ustawy o Kodeksie postępowania administracyjnego, która płynie z Izraela, stwierdził, że "sami stanowimy prawo" i "nie jesteśmy nikomu niczego winni, nawet złamanego grosza". - Natomiast są rachunki, które wobec nas nie zostały uregulowane. Za zbrodnie i zniszczenia II wojny światowej Niemcy są nam winni przeszło bilion dolarów - zaznaczył. Kaczyński dopytywany o to, czy coś z tym rachunkiem zrobimy powiedział: - Wszystko w swoim czasie.