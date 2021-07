Przed godz. 3. w nocy z czwartku na piątek synoptycy poinformowali na Twitterze, że najsilniej pada i wieje w woj. kujawsko-pomorskim oraz na granicy łódzkiego i mazowieckiego. Z kolei największe sumy opadów wiązały się z burzami, które w ciągu dnia przechodziły przez północno-wschodnią Polskę. Jak przekazali meteorolodzy, na stacji Mikołajki zanotowano 85,7 mm opadu. Najwyższe opady związane z obecnym układem burzowym to stacja Oborniki Śląskie - 55,7 mm.

Ostrzeżenia drugiego stopnia o upałach dotyczą województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego oraz wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego.

W tych rejonach temperatura maksymalna może osiągnąć od 30 do 33 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy wyniesie od 17 st. C do 20 st. C.

Ostrzeżenia przed burzami z gradem

Meteorolodzy wydali też alerty drugiego stopnia przed burzami z gradem dla zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, północna i zachodnia część mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wschodniej części wielkopolskiego. Według IMGW, może tam spaść do 50 milimetrów wody, a porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 100 km/h.

W zachodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego, we wschodniej części woj. kujawsko-pomorskiego, na zachodzie Mazowsza i w woj. łódzkim obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia przed silnym deszczem z burzami i gradem. Synoptycy przewidują tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 70 mm oraz porywy wiatru do około 120 km/h. Miejscami grad.

IMGW wydało też alerty drugiego stopnia ostrzegające przed intensywnymi opadami deszczu z burzami dla województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniej części wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą województwa zachodniopomorskiego.

Na obszarach tych prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu od 30 mm do 60 mm. Towarzyszyć im będą burze z porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad.