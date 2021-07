Kolejne zgłoszenia wciąż do nas napływają. Dotyczą one najczęściej budynków, w których woda wdarła się do piwnic. Najwięcej tego typu interwencji mamy w rejonie Śródmieścia, Krowodrzy, ale też Podgórza – powiedział Woźniak.

Ze wstępnych informacji wynika, że woda wdarła się m.in. do budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. św. Wawrzyńca.

Krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji informuje, że w związku zalanym wiaduktem na ulicy Prądnickiej, kilka linii skierowano na objazdy, Przy ulicy Wawrzyńca z kolei drzewo uszkodziło sieć tramwajową, uruchomiono tam komunikację zastępczą.