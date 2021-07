Szef MZ zwrócił uwagę na bardzo niski poziom nowych odnotowywanych zakażeń. Wskazał, że w ciągu ostatniego tygodnia średnia dzienna liczba zakażeń wyniosła 80. - Wydaje się, że dochodzimy do pewnego minimalnego pułapu, jeśli chodzi o liczbę nowych dziennych zakażeń. Widzimy to po stronie dynamiki, która cały czas jest ujemna, czyli z tygodnia na tydzień obserwujemy spadki zakażeń, ale te spadki są coraz mniejsze - zauważył Niedzielski.

Reklama

Jak dodał, widać że spadek zakażeń coraz bardziej zbliża się do zera. - To oznacza, że dochodzimy do ważnego punktu, w którym będziemy obserwowali w pierwszej kolejności stabilizację liczby zakażeń (...), ale oczywiście oznacza to też ryzyko, że będziemy mieli do czynienia z odbiciem, odwróceniem tendencji i tak naprawdę przyrostem zakażeń - zaznaczył szef MZ.

Podkreślił, że właśnie dlatego tak ważna jest akcja szczepień. - W naszych rękach jest to, co będzie się dalej działo z tym trendem - dodał minister.

500 złotych za szczepienie?

Minister odniósł się też do pomysłu, by płacić młodym osobom za poddanie się szczepieniu na koronawirusa. Na takie rozwiązanie zdecydowała się Grecja, gdzie od połowy lipca każda osoba w wieku 18-26 lat, która przyjmie szczepionkę, dostanie "od rządu" 150 euro.

Jak podał Fakt.pl, nad rozpoczęciem podobnej akcji zastanawiać się mają polskie władze. Z ustaleń "Faktu" wynika, że oferta miałaby być skierowana do młodych w przedziale wiekowym 18-25 lat. Po zaaplikowaniu szczepionki każda osoba otrzymywałyby 500 zł.

- To ciekawy pomysł, analizujemy go, ale na razie nie ma żadnych decyzji w tej sprawie - mówił minister Niedzielski, odnosząc się do tego pomysłu.

Kancelaria premiera "szuka rozwiązań dotyczących promocji szczepień"

O pomysł, by wynagradzać finansowo za przyjęcie szczepionki "Fakt" pytał w Kancelarii Premiera. "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów cały czas szuka różnych rozwiązań dotyczących promocji szczepień. Harmonogram kampanii dostosowany jest do dynamiki sytuacji oraz potrzeby informowania społeczeństwa. Kampania odpowiada na potrzeby informacyjne wynikające z terminów dostaw szczepionek, wobec czego prowadzona jest elastycznie" - odpowiedziało Centrum Informacyjne Rządu.