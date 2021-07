Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Reklama

Alerty hydrologiczne

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami IMGW wydało również alerty hydrologiczne pierwszego stopnia dla województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Jak zaznaczono, w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz na terenach miejskich, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. "W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych" - wskazano.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.