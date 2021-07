Bociek nie zdołał wejść, ale odchodząc pokiereszował kwiaty upiększające wejście do budynku. Był też najwyraźniej nie w pełni zadowolony, co zamanifestował klekocząc.

Tłumaczyłem boćkowi, że dzisiaj sobota, urząd jest zamknięty, ale on nie. Otwierać mi tu! Pewnie uważa, że nagroda "Spytkowice pro familia" to jego zasługa. Ponadto widać, że ciągnie go do "Piekiełka". Pewnie Panie i Panowie ze Związku Emerytów i Rencistów oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich mają tam coś smacznego schowane. Oj bocian, bocian, ale ten kwiatek, to co ci zawinił? – skomentował wydarzenie wójt Mariusz Krystian.

Spytkowice w br. znalazły się w trójce finalistów w kategorii gmin wiejskich konkursu Samorząd Pro Familia 2021. Ogłasza go minister rodziny i polityki społecznej. Służy docenianiu prorodzinnych działań prowadzonych przez władze lokalne i ma inspirować do podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rodziny. W obecnej edycji do udziału zgłosiło się 236 gmin.

Spytkowice leżą w powiecie wadowickim. Mieszka w niej ponad 10 tys. osób.