Jakub Gawron z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego powiedział, że w czwartek w całym kraju wzrośnie zachmurzenie. Lokalnie padać będzie deszcz. Może też dochodzić do gwałtownych burz, w trakcie których spadnie do 30-40 l/mkw., a miejscami nawet do 60 l/mkw. deszczu, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim i Kujawach. Porywy wiatru osiągać będą do ok. 100 km/h.

Reklama

Możliwe trąby powietrzne

We wschodniej połowie kraju mogą pojawić się trąby powietrzne - przewiduje synoptyk. Miejscami porywy wiatru osiągać tam będą do 110 km/h. Spaść też może duży grad.

W całym kraju będzie zarazem ciepło, a na wschodzie upalnie. Gawron podał, że termometry pokażą od 24 st. C nad morzem i w obszarach podgórskich, do 32 st. C na wschodzie kraju. Na zachodzie będzie to ok. 27-29 st. C.

Ostrzeżenia

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami z gradem obowiązują dla województw: mazowieckiego i łódzkiego. Na tym obszarze spodziewać się można ulewnych deszczy od 30 mm (30 litrów) do 60 mm (60 litrów). Lokalnie może dojść do kumulacji opadów i wtedy spaść może nawet do 90 mm (90 litrów) wody na metr kwadratowy. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągnąć 120 km/h. Lokalnie może spaść grad. Burzowo będzie też na północnym zachodzie, południowym zachodzie oraz na Kielecczyźnie i w Małopolsce.

Alerty drugiego stopnia ostrzegające przed burzami z gradem wydano dla województwa małopolskiego i zachodniej części województwa świętokrzyskiego. W tych rejonach miejscami może spaść do 60 litrów wody, a porywy wiatru osiągną 100 km/h.

Aktualna pogoda, prognoza pogody>>>

Najniższy - pierwszy stopień ostrzeżeń wydano dla województw zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Tutaj może spaść do 40 litrów wody na mkw, a wiatr osiągnie prędkość do 80 km/h.

Ulewnego deszczu mogą się spodziewać mieszkańcy województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Lokalnie może spaść 90 litrów wody na mkw, wiatr powieje z prędkością nawet do 90 km/h.

IMGW ostrzega również przed upałem na wschodzie i w centrum kraju. Alert drugiego stopnia obowiązuje w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, łódzkim, świętokrzyskim, lubelskim, małopolskim i podkarpackim. Temperatura na tym obszarze może wynieść nawet 33 stopnie Celsjusza.