"Big Red One" w Polsce

Reklama

Ambasada USA w Polsce napisała w czwartek na Twitterze, że rozpoczęła się kolejna rotacja US Army w ramach obecności Amerykańskiej Bojowej Brygady Pancernej (ABCT) w Polsce.

"Dowodzenie objęła 1. Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa z 1. Dywizji Piechoty +Big Red One+ wraz ze sprzętem (Abrams, Bradley i Paladin)" - przekazano.

"+Big Red One+, witajcie w Polsce!" - napisał z kolei chargé d’affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu. Podkreślił, że "zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski i regionu jest niezachwiane. Nasi żołnierze służą ramię w ramię, a kolejne rotacje ABCT zwiększają ich interoperacyjność".

"To zaszczyt powitać gen @joks_adam wśród dowódców @USArmy w ramach Programu Wymiany Personelu Wojskowego (MPEP). Pierwszy oficer z PL na stanowisku z-cy dowódcy @VCorps to dowód bliskich więzi sojuszniczych i owocnej współpracy między naszymi armiami. Panie generale, witamy!" - czytamy we wpisie Bix Aliu.