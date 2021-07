Prognoza pogody na weekend

Jak zaznaczają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niedzielę zrobi się nieco chłodniej, a na Pomorzu będzie nawet około 23 st.C. Na wschodzie nadal bardzo ciepło, miejscami do 30 st.C. Burze, lokalnie nadal silne, wystąpią we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie i Pomorzu, za sprawą rozbudowującego się wyżu będzie już spokojnie.

W piątek w województwie zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże oraz przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów od 5 mm do 15 mm, podczas burz lokalnie do 40 mm. Zjawiska te wystąpią głównie we wschodniej połowie regionu. Temperatura maksymalna od 25 st. na zachodzie do 30 st. na wschodzie, na zachodnim wybrzeżu około 23 st.C. Wiatr słaby z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h. W Gdańsku termometry pokażą 29 st., w Koszalinie 25 st., a w Szczecinie 27 st.C.

Podobnie przedstawia się prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 30-40 mm, lokalnie do 50 mm. Temperatura maksymalna od 29 do 32 st.C. W Olsztynie i Suwałkach 30 st., a w Białymstoku 32 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków północnych. Podczas burz możliwe porywy do 90 km/h.

W województwach: lubuskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Ponadto przewiduje się przelotne opady deszczu - podczas burz do 30 mm, lokalnie do 40 mm - i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 26 st. na zachodzie do 30 st.C na wschodzie. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 90 km/h.

W województwach: mazowieckim, łódzkim i lubelskim zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz - do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 27 st. miejscami na zachodzie do 32 st.C na wschodzie. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na Śląsku także zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Możliwy grad. Prognozowana suma opadów burzowych lub silnych przelotnych do 40 mm. Temperatura maksymalna od 26 do 29 st.C, na Przedgórzu Sudeckim od 24 do 26 st. Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. W szczytowych partiach Sudetów przelotne opady deszczu, miejscami burze. Możliwy także grad. Prognozowana suma opadów burzowych lub silnych przelotnych do 30 mm. Temperatura od 11 do 13 st.C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

Prognoza dla województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego także przewiduje zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Od godzin południowych miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W czasie burz opady do 20 mm. Temperatura maksymalna od 27 do 30 st., w rejonach podgórskich od 25 do 27 st., wysoko w Beskidach od 16 do 19 st., na szczytach Tatr około 13 st.C. Wiatr słaby, z kierunków północnych, także w górach. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 80 km/h.

W sobotę województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz lokalnie do 30 mm. Bez zjawisk na krańcach północno-zachodnich regionach w także na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od 24 st. na zachodzie regionu do 31 st. na wschodzie, gdzieniegdzie nad morzem od 23 do 26 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany północny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim także zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 28 do 32 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz możliwe porywy do 80 km/h.

Prognozy dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego przewidują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadu podczas burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 26 st. na zachodzie do 31 st.C na wschodzie i północy regionu. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.

Na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej i Lubelszczyźnie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Możliwy grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 27 st. na zachodzie do 33 st.C na wschodzie regionu. Wiatr słaby, przeważnie północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W województwach: dolnośląskiego, opolskim i śląskim również zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Prognozowana suma opadów burzowych lub silnych przelotnych do 30 mm. Temperatura maksymalna od 24 do 29 st.C, wysoko w Sudetach około 13 st., w Beskidach od 18 do 21 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

Dla woj. małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego także prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Od godzin południowych miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 27 do 30 st. C, w rejonach podgórskich od 25 do 27 st.C, wysoko w Beskidach od 16 do 19 st., na szczytach Tatr około 14 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.

W niedzielę w województwie zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23 do 26 st., nad morzem około 21 st. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, północno-zachodni. W Gdańsku temperatura wyniesie 26 st., w Koszalinie 22, a w Szczecinie 24 st.C.

Na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami także z gradem. Temperatura maksymalna od 26 do 29 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz możliwe porywy do 80 km/h. Olsztynie będzie 26 st., w Suwałkach 27, a w Białystoku 29 st.C.

Dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego synoptycy IMGW zapowiadają zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 24 do 27 st.C. W Poznaniu termometry pokażą 26 st., w Gorzowie Wlkp. 25, w Toruniu 27, w Kaliszu 26, w Bydgoszczy 27, a w Zielonej Górze 26 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Na Mazowszu oraz w woj. łódzkim i lubelskim także zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na wschodzie i południu przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Temperatura maksymalna od 26 st. na zachodzie do 30 st.C na wschodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h. Temperatury w stolicach regionów: Warszawa - 28 st., Łódź - 27, Lublin - 29 st.C.

W woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na Górnym Śląsku przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 do 26 st. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. W szczytowych partiach Sudetów temperatura od 11 do 14 st.C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. We Wrocławiu, Legnicy, Opolu i Katowicach - 26 st.

Również prognoza dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego przewiduje zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 26 do 30 st., w rejonach podgórskich od 23 do 27 st. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h. W Krakowie i Kielcach termometry pokażą 26 st., w Rzeszowie 29, a w Zakopanem 23 st.C.