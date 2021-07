Najniebezpieczniejsze zjawiska wystąpią w woj. podkarpackim, małopolskim i w południowych powiatach woj. śląskiego i lubelskiego. Tam IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia. Prognozowane są burze. Mogą im towarzyszyć ulewne opady deszczu do 70 l/mkw., a lokalnie w przypadku kumulacji opadów nawet do 100 l/mkw. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 100 km/h. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami z gradem objęte jest woj. świętokrzyskie i północne powiaty woj. śląskiego i lubelskiego. Na tym obszarze mogą wystąpić burze z opadami do 50 l/mkw., a lokalnie nawet do 60 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągnąć 90-100 km/h.

Najniższy, pierwszy stopień alertu, IMGW wydał dla powiatów lublinieckiego, kłobuckiego, częstochowskiego, koneckiego, szydłowieckiego, radomskiego, zwoleńskiego, kozienickiego i łosickiego. Ostrzeżenia przed upałami wydano tylko dla woj. lubelskiego.

IMGW wydał też ostrzeżenia hydrologiczne

Dla południowo-wschodniej części kraju obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne. Dodatkowo dla zlewni Skorej (Dolnośląskie) i dla Białej Głuchołaskiej (Opolskie) wydano ostrzeżenia III stopnia. W tym rejonie rzeki mogą przekroczyć stany alarmowe. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla zlewni Skawy, Raby, Dunajca, Uszwicy, Ropy, Czarnej Orawy i dla mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (Małopolskie). Prognozowane jest wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia, podczas których mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanu wód, IMGW wydało dla zlewni dopływów górnej Odry (Śląskie), Brenia, Wisłoki, Łęgu, Wisłoka, Sanu, Strwiąża i dla mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (Podkarpackie), Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej i dla mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły (Świętokrzyskie), Wieprza i dla mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły i Bugu po Krzyczew (Lubelskie).