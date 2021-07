Na południu Małopolski - jak informuje IMGW - alert ma stopień drugiego stopnia i dotyczy zlewni Dunajca, Białej Tarnowskiej, Ropy oraz Brenia. Z kolei na Podkarpaciu jest to alert pierwszego stopnia i dotyczy zlewni Brenia, Wisłoki, Łęgu, Wisłoka, Sanu, Strwiąża oraz mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły.

Reklama

Ostrzeżenia trzeciego stopnia

Jak tłumaczy Instytut, w ramach obu alertów na obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. "W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych" - ostrzega IMGW.

Ponadto ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed burzami z gradem dla niektórych powiatów Podkarpacia wydał w poniedziałek po południu IMGW. Alert obowiązuje do godzin nocnych.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia obejmuje powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, miasto Krosno, krośnieński, leski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, miasto Przemyśl, przeworski, rzeszowski, miasto Rzeszów, sanocki i strzyżowski.

Na tym obszarze prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 60 mm do 70 mm lokalnie do 80 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami może padać grad. Pozostała część woj. podkarpackiego objęta jest ostrzeżeniem przed burzami pierwszego stopnia.