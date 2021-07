Ile kosztowały awarie w "Czajce"?

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie wydało na usuwanie skutków awarii kolektorów przesyłających ścieki do oczyszczalni "Czajka" w 2019 i 2020 r. oraz na budowę nowego układu łącznie prawie 220 mln zł. To o około 50 mln więcej niż koszt budowy tunelu i rurociągu pod Wisłą w 2012 r. Wówczas było to ok. 170 mln zł.

Po awarii w sierpniu 2019 r. MPWiK pokryło koszt prac polegających na demontażu ok. 100 m rur oraz montażu w ich miejsce nowych rur stalowych o takie samej długości. Jednocześnie wykonano niezbędne prace konserwacyjne wewnątrz rurociągów. Koszt 46 mln zł netto – poinformowała zastępca rzecznika prasowego spółki Marta Pytkowska.

Natomiast po awarii, do której doszło pod koniec sierpnia ubiegłego roku, MPWiK wybudowało układ tymczasowy z dwoma rurociągami ułożonymi na moście pontonowym. Działał on od 20 września 2020 r. do 13 grudnia 2020 r i kosztował ok. 44,5 mln zł netto.

Demontaż instalacji w tunelu, która uległa uszkodzeniu, będzie kosztował miejskie wodociągi i kanalizację ponad 21 mln zł. Nie wiadomo jeszcze, ile spółka zapłaci za projekt i odtworzenie instalacji.

Budowa alternatywnego układu transferu ścieków jest prowadzona etapami. Dotąd spółka poniosła koszty związane z wykonaniem pierwszego z rurociągów w wysokości 35,5 mln zł netto. Podpisała również umowę na budowę drugiego rurociągu za 31 mln zł netto.

Ponadto, w czerwcu tego roku MPWiK zawarło kontrakt na realizację kolejnego etapu budowy alternatywnego transferu ścieków tj. wykonanie sieci i obiektów łączących wykonane rurociągi pod Wisłą z zakładami "Świderska" i "Farysa". Umowa opiewa na prawie 58 mln zł netto.

Na tym jednak nie kończą się wydatki spółki związane z budową nowego układu przesyłowego. Ma jeszcze powstać instalacja naziemna, której zadaniem będzie zwiększenie przepustowości układu rurociągów pod Wisłą, do momentu wykonania docelowej infrastruktury.

Zakończenie prac jest planowane na trzeci kwartał przyszłego roku. Po tym czasie będzie można podsumować koszty całkowite dotyczące realizacji alternatywnego układu przesyłowego – przekazała Pytkowska.