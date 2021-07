Telefony zdo osób niezaszczepionych to jedna z inicjatyw, które miały zachęcać do przyjęcia szczepionki. Szybko jednak wzbudziła wątpliwości związane – po stronie placówek medycznych, jak i samych pacjentów. Okazało się, że obywatele unikają rozmów z dzwoniącymi urzędnikami i składają oświadczenia o "niewyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu realizacji telefonicznego zachęcania do zapisania na szczepienie przeciw COVID-19”.