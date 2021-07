Z zestawienia wynika, że wykonano dotąd 33 945 590 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwoma dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 17 116 255 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 97 665.

Łącznie do Polski dostarczono już 46 170 230 dawek szczepionek. Do punktów szczepień trafiło 36 563 265 dawek.

Zutylizowano 161 555 dawek. Zgłoszono 13 686 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Obowiązkowe szczepienie pracowników służby zdrowia?

Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w środę, że jedyna grupa osób, dla której poważnie rozważane jest wprowadzenie obowiązkowych szczepień na COVID-19, to pracownicy służby zdrowia.

Obowiązkowe szczepienia dla medyków spośród wszystkich krajów UE wprowadziło tylko kilka. My faktycznie to rozwiązanie, teraz mówię o służbie zdrowia, poważnie rozważamy. Natomiast w zakresie pozostałych grupy społecznych to jest jeden z tematów, który się pojawia – powiedział rzecznik rządu.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że żaden kraj Unii Europejskiej nie wprowadził obowiązkowych szczepień powszechnych.

W kilku nadmorskich miejscowościach w najbliższy weekend turyści będą mogli zaszczepić się przeciwko COVID-19. Celem trwającej akcji "Zaszczep się w wakacje nad polskim morzem" jest zachęcenie turystów do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 podczas urlopu" – poinformowały służby prasowe wojewody zachodniopomorskiego.

"Zaszczep się w wakacje nad polskim morzem"

Do 4 sierpnia mobilny punkt szczepień będzie działał w Mrzeżynie. Od 6 do 11 sierpnia szczepienia będą podawane w Kołobrzegu, później od 13 do 18 sierpnia w Mielnie, a od 20 do 25 sierpnia w Dąbkach. Ostatnim punktem działania mobilnego punktu będą Międzyzdroje, gdzie turyści będą mogli się zaszczepić od 27 do 31 sierpnia.

Szczepienia w mobilnym punkcie wykonywane są jednodawkowym preparatem Jannsena. Oferta skierowana jest do wszystkich dorosłych osób z wystawionym centralnie e-skierowaniem. Szczepienia nie wymagają wcześniejszego umówienia.

W najbliższy weekend także w Kaszubskim Centrum Medycznym w Sierakowicach chętni będą mogli skorzystać ze szczepień przeciwko COVID-19 bez wcześniejszych zapisów. Na miejscu będą wykonywane także badania profilaktyczne, m.in. oznaczenie poziomu cukru. Do wyboru będą preparaty firm Johnson & Johnson i Pfizer.

Trzecia dawka szczepionki

W opublikowanym w środę raporcie Pfizer poinformował, że poziom przeciwciał przeciwko wariantowi delta u osób w wieku od 18 do 55 lat, które otrzymały trzecią dawkę szczepionki, jest ponad pięciokrotnie wyższy niż po drugiej dawce.

Ponadto trzecia dawka, tzw. dawka przypominająca, zapewniła wysoką ochronę przed oryginalnym wariantem koronawirusa i szczepem beta, który po raz pierwszy wykryto w Republice Południowej Afryki.

Analizę przeprowadziła też firma AstraZeneca. Wyniki badań potwierdzają zasadność podawania drugiej dawki szczepionki Vaxzevria (handlowa nazwa tego preparatu – PAP), zgodnie z charakterystyką tego produktu, by zapewnić lepszą ochronę przed COVID-19, w tym również przed budzącymi niepokój nowymi wariantami koronawirusa – oświadczył wiceprezes ds. badań i rozwoju AstryZeneki Mene Pangalos.

Polscy pacjenci otrzymują szczepionkę przeciw COVID-19 jednej z czterech firm. Tylko szczepionka Jannsen (Johnson & Johnson) jest jednodawkowa. Pozostałe wymagają powtórzenia dawki. Preparatami firm Moderna, AstraZeneca i Jannsen szczepione są osoby powyżej 18 lat. Od 7 czerwca preparatem firmy Pfizer/BioNTech, obok osób pełnoletnich i w wieku 16-18 lat, mogą być szczepione także dzieci w wieku 12-15 lat.