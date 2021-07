Wcześnie rano informacje o tym podała TVP Info.

W środę Żandarmeria Wojskowa zatrzymała 10 osób podejrzewanych na polecenie Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Obecnie trwają czynności procesowe z zatrzymanymi żołnierzami. Po ich zakończeniu prokurator podejmie decyzję w zakresie środków zapobiegawczych. Sprawa jest rozwojowa – czytamy w komunikacie PK.

Zatrzymani żołnierze mieli wręczać dowódcy ppłk. Marcinowi M. po kilka tysięcy złotych, a ten miał im pomóc w uzyskaniu skierowania na podoficerskie kursy lub misje do Kosowa w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

Śledztwo

Dotychczas w toku śledztwa zatrzymano trzech żołnierzy, w tym dowódcę 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie ppłk. Marcina M. W kwietniu usłyszał on zarzuty przyjęcia obietnicy korzyści majątkowej w kwotach po 10 tys. zł i 6 tys. zł w zamian za powołanie dwóch osób do zawodowej służby wojskowej w tej jednostce. Zarzucono mu też, że od listopada 2019 r. do lutego 2020 r. kilkudziesięciokrotnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej samowolnie użył pojazdów służbowych do celów prywatnych. M. jest w areszcie.

Wraz z M. w marcu zatrzymany został podwładny plut. Jacek T., któremu prokuratura postawiła dwa zarzuty: płatnej protekcji – chodziło o powołanie do służby zawodowej w 6. Batalionie Dowodzenia oraz posiadanie marihuany.

Tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie zastosował 23 lipca także wobec innego żołnierza z 6. Batalionu dowodzenia w Krakowie, podejrzanego o przestępstwa korupcyjne, zlecenie wzięcia udziału w pobiciu ustalonego żołnierza, utrudnianie postępowania przygotowawczego oraz oszustwo związane z wydatkowaniem środków publicznych z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej przeznaczonych na nagrody dla żołnierzy.

6. Batalion Dowodzenia w Krakowie jest częścią elitarnej 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie. Przeznaczony jest m.in. do zabezpieczenia funkcjonowania systemu dowodzenia brygady jako odwodu aeromobilnego zgrupowania operacyjnego w ramach połączonej operacji obronnej. Utrzymuje w gotowości siły i środki do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym.