Podczas uroczystości zorganizowanej w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego Duda podziękował za możliwość spotkania się "w tym wyjątkowym miejscu, jednym z najpiękniejszych muzeów polskich, a z całą pewnością absolutnie najważniejszym - Muzeum Powstania Warszawskiego z naszymi bohaterami, z tymi, którzy kiedyś z podniesioną głową i błyskiem w oczach, ruszyli po to by odzyskać wolną, niepodległą, suwerenną Ojczyznę".

Reklama

Podkreślił, że powstańcy warszawscy "nie bali się, nie wahali się, nie kalkulowali, nie obliczali szans prawdopodobieństwa zwycięstwa, przepędzenia Niemców". - Po prostu chcieli wolnej Polski, za wszelką cenę, również za cenę swojego życia - mówił Duda.

Według niego najważniejszą zasługą powstańców warszawskich "jest właśnie to, że stanęli gotowi do walki z bronią w ręku, a czasem tak, jak sanitariuszki, łączniczki bez broni, po to by walczyć, by zrealizować swoje marzenie o odzyskaniu wolnej i suwerennej Ojczyzny, by przepędzić znienawidzonego wroga". - Czy myśleli, że wtedy tę Polskę odzyskują także dla nas, dla późniejszych pokoleń, i dzisiejszych pokoleń? Pewnie większość się nad tym nie zastanawiała. Ale w tym jest także ich druga, ogromna zasługa, myślę, że niemal tak samo wielka, jak ta pierwsza - wychowanie kolejnych pokoleń - powiedział prezydent.

Podkreślił, że "pewnie nie byłoby wolnej, niepodległej, całkowicie suwerennej Polski, gdyby nie krew przelana przez powstańców warszawskich, gdyby nie tamto bohaterstwo, gdyby nie tamten wysiłek, gdyby nie tamta postawa". - Jest dla mnie zawsze ogromnym zaszczytem być tutaj z państwem, móc uściskać te drogie, wspaniałe dłonie. Móc wręczyć odznaczenia państwowe - powstańcom i tym, którzy dzisiaj na co dzień, pracują nad umacnianiem polskiej niepodległości, nad umacnianiem i utrwalaniem pamięci tak niezwykle ważnej - powiedział Andrzej Duda.

"Było warto"

- W dyskusjach często padają pytania czy było warto, podważają sens tamtego heroizmu; zawsze niestrudzenie powtarzam, że było warto - mówił prezydent. Podkreślał też późniejszy wkład powstańców warszawskich w odzyskanie przez Polskę wolności.

Podczas uroczystości w Muzeum Powstania Warszawskiego prezydent podkreślał, że powstańcy warszawscy są bohaterami nie tylko zrywu z sierpnia 1944 roku, ale także dziesiątek lat późniejszych. Jak mówił, ludzie ci nigdy nie utracili swej wewnętrznej wolności. - To dlatego właśnie mogliście kolejne pokolenia wychować w wierze w to, że tę wolność uda się odzyskać. Z całego serca wam za to dziękujemy - dodał prezydent. - To jest wasza wielka zasługa dla suwerennej, niepodległej Rzeczypospolitej - mówił.

Prezydent zaznaczył, że nikt nie zwróci życia poległym, nie usunie blizn, które zostały po ranach, blizny w sercach - po stracie najbliższych, przyjaciół, po dramatach, które widzieli. - Ale zawsze niestrudzenie to powtarzam wobec różnych dyskusji, które w różnych miejscach się toczą, padają w tych dyskusjach często pytania czy było warto i bardzo często podważają sens tamtego heroizmu - było warto. Bo nikt nie potrafi ocenić jak wielki jest wkład tamtych dni w dzisiejszą wolną Polskę, ale nie ma żadnych wątpliwości, że jest, i jaki jest wasz wkład później w to, że ta wolność została odzyskana - przez was i przez waszych następców, przez tych, którzy spod waszej ręki wyszli - mówił prezydent.

Podziękował też młodym ludziom, którzy pomagali powstańcom warszawskim w czasie pandemii COVID-19.