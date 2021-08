Po tym, jak w pierwszej połowie nocy zanikną przelotne opady i burze, powrócą z samego rana.

Strefa opadów deszczu będzie się zbliżała od południowego zachodu i stopniowo w ciągu dnia przesunie się na północny wschód.

Rano, jeszcze na północy i na Wschodzie, będzie pogodnie, a potem stopniowo zaczną pojawiać się chmury. Natomiast na zachodzie od rana będzie pochmurnie, spodziewane są opady deszczu i burze – powiedziała synoptyk z IMGW Ewa Łapińska.

Jakie temperatury?

Temperatura maksymalna w ciągu dnia, będzie bardzo zróżnicowana. Tam gdzie niebo przykryją chmury i popada deszcz, termometry pokażą maksymalnie ok. 22–23 stopni. Natomiast tam, gdzie początkowo będzie słoneczniej, czyli na północnym wschodzie kraju będzie cieplej – ok. 25 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich i na wybrzeżu ok. 18–20 stopni.