Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala po wybuchu gazu, do jakiego doszło w miejscowości Safronka w powiecie nidzickim w woj. warmińsko-mazurskim. Budynek, w którym doszło do wybuchu, jest zniszczony - podała straż pożarna.

Według rzeczniczki nidzickiej policji sierż. Alicji Pepłowskiej, do wybuchu gazu z butli doszło w budynku wielorodzinnym w niedzielę ok. godz. 9.30. Do eksplozji doszło w mieszkaniu na parterze bloku, zamieszkanego łącznie przez 10 osób. Część osób sama się ewakuowała, a części w wydostaniu się pomogły służby ratunkowe. Dwie osoby w szpitalu W wyniku eksplozji trzy osoby zostały poszkodowane, w tym dwie zostały przewiezione do szpitala. Jak podała policja, siła wybuchu była tak duża, że cały budynek nie nadaje się do zamieszkania. Najbardziej zniszczone zostało mieszkanie, w którym doszło do wybuchu, ale mieszkania na pierwszym i drugim piętrze także są zrujnowane. Na miejscu są władze lokalne oraz policja i straż pożarna.