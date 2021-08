Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla północnych części województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i północno-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenia przed burzami

Alert przed burzami z gradem wydano także dla województwa podkarpackiego, gdzie prognozuje się burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

Z kolei na południu województwa podlaskiego oraz we wschodniej części województwa mazowieckiego obowiązuje alert przed burzami, którym miejscami mogą towarzyszyć opady deszczu lokalnie do 20 mm oraz porywy wiatru lokalnie do 70 km/h.

W województwie lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i w południowej części województwa mazowieckiego obowiązuje natomiast ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami. We wskazanych miejscach spaść może do 40 mm deszczu; opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 80 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

