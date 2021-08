Prezes CPK Mikołaj Wild podpisał wartą ponad 20 mln zł netto umowę z konsorcjum spółek: Egis Rail, Egis Poland i JAF Geotechnika. Na przygotowanie trzech etapów studium wykonalności konsorcjum będzie miało 14 miesięcy. Realizacja i rozliczenie całej umowy może potrwać do 19 miesięcy. W skład zamówienia na tym odcinku wchodzi także dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych.

Jak poinformował CPK, to już czwarta umowa na studium wykonalności w ramach programu kolejowego portu. Podpisany kontrakt dotyczy ok. 140-kilometrowego odcinka linii kolejowej nr 29: Ostrołęka – Łomża – Giżycko. Jest to kluczowy fragment tzw. szprychy nr 3 zaplanowanej przez CPK na północnym wschodzie Polski.

"Pierwsza liga transportowa"

- Łomża to dziś jedno z największych miast w naszym kraju pozbawionych dostępu do kolei pasażerskiej. Po wybudowaniu szprychy nr 3 to się zmieni, a czas przejazdu z Warszawy do Łomży wyniesie 1 godz. 15 minut. Poprzez inwestycje CPK będziemy konsekwentnie likwidować kolejne przykłady wykluczenia komunikacyjnego polskich miast, uzupełniając braki w sieci kolejowej - powiedział w Łomży wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Horała dodał, że takie miasta jak Ostrołęka czy Łomża dołączą do pierwszej ligi transportowej, "a podział na Polskę A i Polskę B w wymiarze transportowym stanie się bezpodstawny".

Jak informuje CPK, budowa szprychy nr 3 CPK– Warszawa – Tłuszcz – Wyszków – Ostrołęka – Łomża – Pisz – Giżycko będzie oznaczać liczne korzyści dla pasażerów. "Do sieci połączeń dalekobieżnych włączona zostanie nie tylko Łomża, ale też Kolno i Orzysz. Pierwsze i drugie z tych miast nie mają dziś dostępu do kolei w ogóle (Łomża czeka na pociągi od 1993 r.), a do Orzysza - trzeciego z nich - dojeżdżają tylko pociągi towarowe od strony Ełku” – czytamy w komunikacie CPK.

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane między Ostrołęką i Łomżą mają ruszyć w 2023 roku i potrwają do końca 2027 r. Dla odcinka z Łomży do Giżycka zakładany w harmonogramie okres robót budowlanych to lata 2028-2031.

- Nowe połączenie koleją Mazur i Podlasia z Mazowszem, Warszawą i CPK to kolejna już inwestycja realizowana z myślą o tych regionach Polski, które nie rozwinęły w pełni swoich możliwości z powodu ograniczonego dostępu do transportu publicznego. Inwestycja ta zapewni atrakcyjne czasy przejazdów, większy potencjał turystyczny i włączenie nowych miast do ogólnopolskiej sieci kolejowej – powiedział prezes spółki CPK, Mikołaj Wild.

Program kolejowy CPK zakłada budowę prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 roku. Na te inwestycje składa się 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych” prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.