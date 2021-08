We wtorek od godzin porannych może wystąpić zagrożenie burzami z opadami gradu. Prognoza zagrożeń meteo obejmuje dwie trzecie naszego kraju. Wolne od przewidywanych zagrożeń są jedynie woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie świętokrzyskie i podkarpackie.

IMGW ostrzega przed potężnymi deszczami i silnym wiatrem

Podczas burz może spaść od 20 o 30 litrów deszczu na mkw., a miejscami nawet 40 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągnąć od 70 do 90 km/h. Lokalnie opady gradu. Prognoza zagrożeń pierwszego stopnia została wydana od godz. 7.30 we wtorek do godz. 7.30 w środę.