Kardynał Kazimierz Nycz apeluje do Polaków, by się szczepili przeciw koronawirusowi. Twierdzi, że jeśli państwo potrzebuje wprowadzić działania, które zabezpieczą społeczeństwo, to powinno to zrobić, bo to jest wejście "w zakres piątego przykazania".

Przebywałem w szpitalu w normalnych warunkach, jak inni chorzy w tym czasie. Widziałem wokół siebie dziesiątki ludzi i trud szpitala wokół chorych na Covid-19. Doświadczyłem wiele życzliwości od innych ludzi - fachowców, lekarzy, pielęgniarek i służby zdrowia, i wypowiadam się, jako człowiek doświadczony tą chorobą - powiedział portalowi Deon kardynał Kazimierz Nycz. Reklama Nie jestem fachowcem i mój pogląd nie fachowca, ale człowieka doświadczonego, a zarazem księdza i biskupa jest taki: trzeba w życiu opierać się na jakimś przekonaniu, które bardzo często potrzebuje wiary. Mówię tutaj o wierze w znaczeniu potocznym, bo przecież w całym życiu w coś, czy komuś wierzymy - dodał. W tej dziedzinie wierzę fachowcom, wierzę tym, którzy się znają, wierzę profesorom, badaczom i lekarzom, którzy mają doświadczenie zetknięcia się z wirusem. A znakomita większość z nich i badania, które są dzisiaj znane, pokazują, że ludzie zaszczepieni rzadziej lub całkiem rzadko trafiają do szpitala. Szczepionka na pierwszym miejscu nie jest przeciwko zakażeniu koronawirusem, ale przeciwko przenoszeniu tej choroby i przeciwko temu, żeby ludzie doświadczyli ciężkiej choroby i trafili do szpitala - tłumaczył. Prof. Simon: Antyszczepionkowcy grożą mi śmiercią Zobacz również Nycz: Dostaję pogróżki Duchowny przyznał, że dostaje pogróżki od antyszczepionkowców, jednak nie zamierza przestać zachęcać do szczepionek. Wypowiadam się na temat szczepień, bo uważam, że taka jest rola Kościoła i że ten głos powinien być jednoznaczny. Bardzo się cieszę, że w tej sprawie tak właśnie wypowiedział się już przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Józef Guzdek czy inni biskupi - powiedział. Przyznał też, że widać na mapie Polski ścisłą korelację między sczepieniami, a poziomem religijności, czy z wynikami głosowania. Czasem się wstydzę, że taka korelacja jest - zauważył. Zdaniem metropolity warszawskiego, jest pewien porządek, który trzeba włączyć w tego typu kwestiach nadzwyczajnych, jaką jest sytuacja pandemii koronawirusa, czyli sprawa bezpieczeństwa społecznego. I jeżeli dla tego bezpieczeństwa konieczne są działania, które na podstawie dzisiejszej wiedzy po prostu są potrzebne, to trzeba je wprowadzać, bo wchodzimy już w zakres piątego przykazania, czyli troski o czyjeś zdrowie - podsumował.