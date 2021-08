24 i 25 sierpnia będziemy blokować drogi, w co najmniej kilku miejscach w całym kraju. Blokady będą trwały 24 godziny, a niektóre 48. To jest krzyk rozpaczy – oznajmił lider Agrounii na konferencji prasowej w Warszawie, w której uczestniczyli także przedstawiciele innych organizacji rolniczych.

Zapowiedział, że protesty będą wcześniej zgłoszone, a miejsca, w których się odbędą, zostaną przekazane opinii publicznej w przyszłą środę.

Teraz będzie działo się to, a na jesień zapowiadamy inwazję na Warszawę, bardzo możliwe, że z innymi grupami zawodowymi i społecznymi, które czują się rozżalone i niedocenione i ponoszą koszty władzy Prawa i Sprawiedliwości - oznajmił. Dodał: Nie będziemy się bali i będziemy jeszcze bardziej radykalni niż do tej pory.

"Jesteśmy jedyną tak silną opozycją parlamentarną"

Podkreślił, że "na polskiej wsi jest rozpacz, jest drożyzna, jest brak perspektyw. Polscy rolnicy nie mają komu sprzedawać świń, a codziennie trafiają do Polski dziesiątki tirów mięsa i żywych zwierząt z zagranicy, głównie z Niemiec i z Litwy. Supermarkety nie chcą kupować zdrowego mięsa, które pochodzi ze stref ASF. To przekłada się na zanik produkcji mięsa w kraju. Tylko w ostatnim półroczu produkcja spadła o pół miliona sztuk świń. Problem dotyczy także sprzedaży warzyw, ciągle jesteśmy pod kreską" - wyjaśnił.

Nasz lockdown trwa już co najmniej pięć lat, bo PiS nam go zgotował i przyprowadził na polską wieś. Więc dziś apelujemy do opozycji: stańcie razem z nami, rozmawiajcie z nami, nie bójcie się, my jesteśmy jedyną tak silną opozycją parlamentarną - wezwał.

Zapewnił, że Agrounia nie zamierza tworzyć partii politycznej. Będziemy zajmować się wracaniem do normalności - wyjaśnił.