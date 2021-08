Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w sobotę nastąpi zmiana pogody związana z przemieszczaniem się z zachodu na wschód pofalowanego frontu atmosferycznego. Przyniesie to wzrost zachmurzenia, przelotne opady deszczu oraz burze. Przelotne opady deszczu i burze miejscami na północy i południowym wschodzie wystąpią również w niedzielę, ale nadal będzie bardzo ciepło.

W północnej i północno-zachodniej części kraju w sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 25 st. C, nad morzem od 20 do 22 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem porywisty.

Zbliżona pogoda będzie na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu, gdzie oprócz przelotnych deszczy - głównie na wschodzie regionu - wystąpić mogą burze, także te z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 22 st. C na północnym zachodzie regionu do 29 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h.

W zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie regionu duże i tam przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 25 do 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany.

Zachmurzenie małe i umiarkowane będzie także na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej i Lubelszczyźnie, ale po południu wzrośnie ono do dużego. Możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm na wschodzie regionu. Temperatura maksymalna od 26 st. C na zachodzie do 30 st. C na południowym wschodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W pasie od Dolnego Śląska, przez województwo opolskie i śląskie w sobotę rano prognozowane są przelotne opady deszczu; a w Beskidzie Śląskim i Żywieckim burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 25 do 29 st. C, w rejonach podgórskich miejscami około 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h, a w czasie burz do 60 km/h.

W Małopolsce, Ziemi Kieleckiej i Podkarpaciu zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 26 do 30 st. C, w rejonach podgórskich od 23 do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, okresami dość silny. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę w północnej i północno-zachodniej części kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 do 24 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h.

Na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 23 do 25 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany.

W zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23 do 27 st. C. Wiatr umiarkowany.

Na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej i Lubelszczyźnie zachmurzenie na ogół umiarkowane, tylko na wschodzie regionu wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 23 do 28 st. C. Wiatr umiarkowany. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W pasie od Dolnego Śląska, przez województwo opolskie i śląskie zachmurzenie na ogół umiarkowane, tylko na wschodzie regionu okresami duże. Temperatura maksymalna od 25 do 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany.

W województwie małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, a na wschodzie regionu także burze. Temperatura maksymalna od 26 st. C na zachodzie do 30 st. C na wschodzie, w rejonach podgórskich około 23 st. C. Wiatr umiarkowany. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.